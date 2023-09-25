Уроки кыргызского: в Азии появилась новая борцовская держава. И это не Казахстан

В Белграде завершился чемпионат мира по борьбе. Сборная Казахстана заняла 12-е место в командном зачете, завоевав золотую и две бронзовые награды.

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Историческая победа "вольника" Ризабека Айтмухана, бронзовые награды Азамата Даулетбекова и Жамили Бакбергеновой и две олимпийские лицензии (Даулетбекова и Нурсултана Турсынова) это хороший результат, если брать наши выступления в предыдущие годы. Но если сравнить прорыв кыргызской борьбы, то не все так славно.

В Белграде сборная Кыргызстана выиграла три золотые, серебряную и бронзовую медали, став третьей в командном зачете. Айсулу Тыныбекова стала трехкратной чемпионкой мира, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков завоевали по второму титулу лучшего борца планеты. И особо подчеркивает триумф соседей то, что Жоламан и Акжол добились результата в олимпийских весовых категориях.

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Если брать всю историю выступления на первенствах мира, то благодаря невероятному рывку, который был совершен в последние годы, кыргызские борцы опередили сборные Казахстана и Узбекистана на чемпионатах мира. В активе команды Кыргызстана 8 золотых, 5 серебряных, 13 бронзовых наград. Наши борцы могут похвастать "уловом" и 6 золотых, 19 серебряных, 35 бронзовых медалей. Сборная Узбекистана является обладателем 6 золотых, 11 серебряных, 22 бронзовых медалей.

Нашим тренерам, борцам и руководству федерации явно есть над чем задуматься.