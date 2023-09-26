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Азиатские игры в Ханчжоу: в центре внимания дзюдо, стрельба и фехтование

Азиатские игры в Ханчжоу: в центре внимания дзюдо, стрельба и фехтование Фото: пресс-служба НОК РК
Национальный Олимпийский комитет РК представил сводку промежуточных результатов казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) за 26 сентября, сообщает Zakon.kz.

Сегодня представители сборной Казахстана завоевали четыре медали. В пулевой стрельбе мужская команда выиграла "серебро", смешанная команда поднялась на третью ступень пьедестала.

В дзюдо Нурлыхан Шархан (до 100 килограммов) принес Казахстану бронзовую медаль. Также третьим стал Эльмир Алимжанов, выступавший в соревнованиях по фехтованию на шпаге.

Азиатские игры в Ханчжоу

Фото: olympic.kz/Sabirov Sali

Азиатские игры в Ханчжоу

Фото: пресс-служба НОК РК

В плавании Диана Тасжанова на дистанции 400 метров вольным стилем прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана. Также в финал вышла Ксения Игнатова (200 метров на спине), показав в решающем заплыве шестой результат.

Мужская команда по баскетболу 3х3 в матче группы D обыграла сборную Камбоджи со счетом 21:13. В баскетболе 5х5 наши спортсмены уступили Саудовской Аравии.

Азиатские игры в Ханчжоу

Фото: пресс-служба НОК РК

В спортивной гимнастике у мужчин сегодня состоялся финал в многоборье. Алишер Тойбазаров стал 12-м, а Роман Маменов — 13-м.

Мужская команда по пляжному волейболу проиграла в полуфинале Катару. 28 сентября Сергей Богату и Дмитрий Яковлев сразятся за третье место.

Сегодня начались соревнования по велоспорту на треке. В квалификации мужского командного спринта Казахстан показал седьмой результат, в женской гонке преследования наши спортсменки стали шестыми. Мужчины в этом виде программы также не прошли в финал.

Азиатские игры в Ханчжоу

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда по регби-7 обыграла Сингапур со счетом 50:0, заняв пятое место на Азиаде. Представитель команды Казахстана по теннису Денис Евсеев обыграл соперника из Тайбэя Тун-Лин Ву и пробился в четвертый круг соревнований.

На данный момент в медальном зачете Казахстан с девятью наградами (2 "серебра", 7 бронзовых наград) занимает промежуточное 16 место.

Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 комплект медалей в 61 дисциплине.

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