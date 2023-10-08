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Казахстан завершил Азиатские игры с 80 медалями

Национальный Олимпийский комитет РК Фото: НОК РК
Сборная Казахстана завершила свое выступление на летних Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Национальный Олимпийский комитет РК поздравляет всех победителей и призеров Азиады с завершением выступления на играх континента. Спасибо нашим спортсменам за их усилия и преданность, вы - настоящие герои, которые смогли добиться результатов в упорной бескомпромиссной борьбе.

Выражаем особую благодарность тренерам, спортивному сообществу, преданным болельщикам сборной и всем казахстанцам за мощную поддержку, верность и терпение, оказанные на каждом этапе спортивных соревнований.

За время своего участия в Азиатских играх-2022 сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей. В активе наших спортсменов 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых наград. В итоговом медальном зачете казахстанская сборная расположилась на 11 месте.

Сборная Казахстана на Азиаде была представлена 525 спортсменами в 30 видах спорта. Четверым атлетам удалось завоевать лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. С квотами завершили соревнования пятиборцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин, а также боксеры Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.

Последними видами, в которых приняли участие наши спортсмены, стали каратэ и артистическое плавание. В заключительный день казахстанские атлеты завоевали серебряную и бронзовую медали.

Напомним, Азиатские игры проходили с 23 сентября по 8 октября. В рамках Игр были разыграны 481 медаль в 61 дисциплинах.

Для информации:

НОК РК является самостоятельной некоммерческой общественной организацией. Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение олимпийских ценностей.

Все последние новости об Азиатских играх в Ханчжоу доступны на сайте www.olympic.kz и на официальных аккаунтах Национального Олимпийского комитета РК.

Пресс-служба НОК РК

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