Еще одно "золото" у казахстанских спортсменов на Азиаде

Зухра Ирназарова завоевала золотую медаль в стрельбе по движущей мишени (10 метров), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

А в командных соревнованиях по стрельбе с 10 метров по движущейся мишени среди женщин у нас "серебро". Медаль принесли Зухра Ирназарова, Фатима Ирназарова и Александра Садуакасова.

Ранее женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". Стоит отметить, что казахстанские стрелки не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады, набрав в общей сложности 350 баллов. Они опередили команды из Китая (348 баллов) и Таиланда (342 балла).