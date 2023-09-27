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Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана

Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". 

Казахстанские стрелки не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады, набрав в общей сложности 350 баллов. Они опередили команды из Китая (348 баллов) и Таиланда (342 балла).

"Поздравляю девушек с этим по-настоящему историческим достижением! Помимо золотой медали, наши спортсменки также установили новый рекорд соревнований, что делает эту победу еще более впечатляющей. Напомню, что на Кубке мира по стендовой стрельбе в Алматинской области наша сборная заняла первое общекомандное место. Сегодня вся Азия поняла, что этот успех был не случаен", – сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Теперь в активе Казахстана 10 медалей.

Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 комплект медалей в 61 дисциплине.

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