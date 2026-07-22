Казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана завоевала медаль на чемпионате мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония), сообщает Zakon.kz.
В рамках турнира представитель юниорской сборной Казахстана Валат Мусаев стал обладателем "золота".
Казахстанский спортсмен показал лучший результат в стрельбе по движущейся мишени с 10 м (смешанное упражнение).
Представитель Южной Кореи Чэхён Бэ занял второе место, а финский спортсмен Уильям Эрик Вилькман замкнул тройку призеров.
Чемпионат мира завершится 26 июля.
Ранее сообщалось, что Казахстан с победы начал борьбу за титул чемпиона Центральной Азии по волейболу.
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