Казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени

Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завоевала медаль на чемпионате мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония), сообщает Zakon.kz.

В рамках турнира представитель юниорской сборной Казахстана Валат Мусаев стал обладателем "золота". Казахстанский спортсмен показал лучший результат в стрельбе по движущейся мишени с 10 м (смешанное упражнение). Представитель Южной Кореи Чэхён Бэ занял второе место, а финский спортсмен Уильям Эрик Вилькман замкнул тройку призеров. Чемпионат мира завершится 26 июля. Ранее сообщалось, что Казахстан с победы начал борьбу за титул чемпиона Центральной Азии по волейболу.

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