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Спорт

Казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени

Валат Мусаев стал чемпионом мира среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 18:18 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана завоевала медаль на чемпионате мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония), сообщает Zakon.kz.

В рамках турнира представитель юниорской сборной Казахстана Валат Мусаев стал обладателем "золота".

Казахстанский спортсмен показал лучший результат в стрельбе по движущейся мишени с 10 м (смешанное упражнение).

Представитель Южной Кореи Чэхён Бэ занял второе место, а финский спортсмен Уильям Эрик Вилькман замкнул тройку призеров.

Чемпионат мира завершится 26 июля.

Ранее сообщалось, что Казахстан с победы начал борьбу за титул чемпиона Центральной Азии по волейболу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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