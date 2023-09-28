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Еще две бронзовые медали завоевали казахстанцы на Азиаде

Еще две бронзовые медали завоевали казахстанцы на Азиаде Фото: Telegram/Turizm_zhane_sport_ministrligi
28 сентября 2023 года мужская команда Казахстана по пляжному волейболу завоевала "бронзу" Азиады, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

"В мужском парном разряде по пляжному волейболу на Азиатских играх в Ханчжоу Дмитрий Яковлев и Сергей Богату обыграли в матче за бронзовую медаль иранцев Алирезу Агажанигасаба и Аббаса Поурасгари со счетом 2:0 (25:23, 30:28). В копилке Казахстана – еще одна бронзовая медаль".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Еще две бронзовые медали завоевали казахстанцы на Азиаде

Фото: Telegram/Turizm_zhane_sport_ministrligi

Также сообщается, что бронзовым призером Азиатских игр стала казахстанка Джансель Дениз.

Еще две бронзовые медали завоевали казахстанцы на Азиаде

Фото: Telegram/Turizm_zhane_sport_ministrligi

"В полуфинале весовой категории от 67 кг Дениз Джансель уступила таэквондистке из Южной Кореи Дабин Ли со счетом 1:2 и стала обладательницей бронзовой награды".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Ранее сообщалось, что казахстанцы завоевали третье "золото" Азиады. Подробнее можете узнать здесь.

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