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Казахстанский пловец выиграл вторую медаль на Азиатских играх

Адильбек Мусин завоевал бронзовую медаль игр на Азиатских играх Фото: НОК
Пловец из Казахстана Адильбек Мусин выступил в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем на Азиатских Играх, которые проходят в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский пловец Адильбек Мусин финишировал третьим на дистанции 50 метров баттерфляем со временем 23,44 секунды.

Накануне 27 сентября 2023 года он стал бронзовым призером в этой дисциплине в стометровке.

Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков поздравил Адильбека Мусина с успешным выступлением на Азиатских играх–2022 в Ханчжоу.

"Чуть–чуть не хватило победных секунд до золота, но будем работать. Адильбек прогрессирует и последовательно улучшает результат. Команда молодая, и мы видим хороший подпор со стороны резерва. На прошедшем в начале сентября Молодежном чемпионате мира по плаванию вся наша молодежь плыла в финалах. В целом рост результатов наших пловцов дает основание с оптимизмом смотреть в будущее казахстанского плавания". Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков

В копилке сборной Казахстана насчитывается 22 медали, из них 3 золотые, 3 серебряные и 16 бронзовых.

Подробно обо всех выступлениях казахстанских спортсменов на Азиаде мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

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