Еще две "бронзы" завоевали казахстанцы на Азиаде

27 сентября Адильбек Мусин завоевал бронзовую медаль в плавании, а Альмира Турсын – в ушу на Азиатских играх, которые проходят в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Адильбек Мусин выиграл "бронзу" в плавании. Он стал третьим в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Альмира Турсын завоевала бронзовую медаль в женских соревнованиях по ушу (весовая категория до 52 кг).

Китайский национальный вид спорта ушу-саньда присутствует в программе Азиатских игр с 1998 года (мужчины). Женские соревнования проводятся с 2010 года в двух весах (52 и 60 кг), мужчины выступают в пяти весах (56, 60, 65, 70, 75).



Ранее женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу.

Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине.