Горячая кубковая среда в Германии и Италии

Olimpbet дает расклады на матчи "Штутгарта" с дортмундской "Боруссией" и "Фиорентины" с "Пармой".

Кубок Германии. 1/8 финала. "Штутгарт" (Штутгарт) – "Боруссия" (Дортмунд). 7 декабря, 01:45 (время Астаны)

"Швабы" в этом сезоне по-настоящему удивляют. После нескольких лет борьбы за выживание в элите и года, проведенного во Второй Бундеслиге, сейчас "Штутгарт" уверенно идет среди лидеров высшего немецкого дивизиона, уступая только "Байеру" с "Баварией".

Ту же дортмундскую "Боруссию" "автозаводцы" опережают на пять очков и два места в турнирной таблице чемпионата Германии. А совсем недавно, 11 ноября, команда Себастьяна Хенеса нанесла поражение коллективу Эдина Терзича в национальном первенстве, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Статистика продвижения этих соперников по Кубку Германии малоинформативна: в стартовом раунде розыгрыша турнира и те, и другие разгромили клубы низших лиг, а в 1/16-й финала с минимальным счетом 1:0 обыграли представителей Первой Бундеслиги. "Штутгарт" победил "Унион", "Боруссия" – "Хоффенхайм". Так стоит ли считать "швабов" фаворитами кубкового противостояния с дортмундцами?

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего сражения шансов выйти в четвертьфинал немного больше, чем у гостей: П1 – 2.07, Х – 3.94, П2 – 3.24. При этом, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, матч на "Мерседес-Бенц-Арене" с большой долей вероятности будет "верховым": Тотал (2.5) бол – 1.47.

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Фото: Olimpbet

Кубок Италии. 1/8 финала. "Фиорентина" (Флоренция) – "Парма" (Парма). 7 декабря, 02:00

Некогда грозные пармезанцы на стыке веков становились призерами чемпионата Италии, выигрывали Кубок, Суперкубок страны и даже международные турниры. Сейчас же они на всех парах мчатся к возвращению в Серию А и наверняка в следующем сезоне там окажутся.

Но пока что "Парма" – команда второго дивизиона. В отличие от "Фиорентины", которая немного раньше "крестоносцев" пережила финансовые катаклизмы и постепенно вновь превращается в одного из законодателей мод в "кальчо". В минувшем сезоне "фиалки" дошли до финалов Кубка Италии и Лиги конференций, а в этом – уже всерьез претендуют на попадание в Лигу чемпионов.

На данный момент это соперники все же немного разного уровня, хотя прошедшим летом они сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче. Миром завершились и две их последние официальные встречи, состоявшийся, правда, еще более двух лет назад.

Однако сейчас сильнейший в их споре точно будет определен, и аналитики Olimpbet почти не сомневаются, что борьбу за трофей продолжит "Фиорентина", принимающая "Парму" на своем поле: П1 – 1.5, Х – 4.5, П2 – 6.4. А наиболее вероятный счет, по мнению самого популярного букмекера страны, победа флорентийцев 2:0 с кэфом 6.6.

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