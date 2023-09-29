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Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 30 сентября

гандбол Фото: pixabay
В седьмой день Игр в Ханчжоу мы увидим казахстанцев в 14-ти видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Стартует соревновательная программа в тяжелой атлетике, кураше, гребле на байдарках и каноэ и женском волейболе, сообщает Prosports.kz.

Расписание на 30 сентября

Триатлон

6:00. Мужчины

Екатерина Шабалина, Арина Шульгина

Пулевая стрельба

7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Смешанные команды. Квалификация

Ирина Юнусметова, Валерий Рахимжан

Легкая атлетика

7:15. 100 м с барьерами. Предварительный забег. Женщины

Юлия Башманова

17:05 Прыжки с шестом. Финал. Мужчины

Иван Толченик

7:30. Стартовые раунды

12:00. Финалы

Толганай Абеуова (52 кг), Аружан Адасхан (52 кг)

Гребля на байдарках и каноэ

7:38. 1000 м. Байдарка-одиночка. Мужчины. Предварительный заезд

Кирилл Тубаев

7:50. 1000 м. Каноэ-одиночка. Мужчины. Предварительный заезд

Тимофей Емельянов

8:10. 500 м. Байдарка-двойка. Женщины. Предварительный заплыв

Ирина Подойникова, Ольга Шмелева

8:30. 500 м. Байдарка-двойка. Мужчины. Предварительный заплыв

Игорь Ряшенцев, Андрей Ергучев

8:46. 500 м. Каноэ-двойка. Мужчины. Предварительный заплыв

Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов

Тяжелая атлетика

8:00. Айнур Абдыкалыкова (49 кг)

Гандбол

Второй групповой этап. Мужчины

8:00. Казахстан - Япония

Второй групповой этап. Женщины

14:00. Казахстан – Южная Корея

Баскетбол 3Х3

Квалификация в четвертьфинал. Женщины

11:00. Казахстан – Иордания

Квалификация в четвертьфинал. Мужчины

13:55. Казахстан – Филиппины

Баскетбол

Групповой этап. Мужчины

11:30. Казахстан – Иран

Водное поло

Круговой турнир. Женщины

11:30. Казахстан – Япония

Бокс

Женщины. Четвертьфинал

12:00. Жайна Шекербекова (54 кг) – Прити (Индия)

Мужчины. Четвертьфинал

14:30. Камшыбек Кункабаев (+92 кг) – Данис Латыпов (Бахрейн)

Женщины. Четвертьфинал

17:30. Валентина Хальзова (75 кг) – Циан Ли (Китай)

Мужчины. 1/8 финала

18:45. Махмуд Сабырхан (57 кг) – О Таебом (КНДР)

Мужчины. Четвертьфинал

19:15. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Асаднхуджа Мудинхуджаев (Узбекистан)

Шахматы

13:00. Командный турнир. Второй раунд. Мужчины

Казахстан – Иран

13:00. Командный турнир. Первый раунд. Женщины

Казахстан – Индонезия

Волейбол

Групповой этап. Женщины

17:00. Казахстан – Афганистан

DOTA2. Четвертьфинал

17:00. Казахстан – tbn

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