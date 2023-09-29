Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 30 сентября

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В седьмой день Игр в Ханчжоу мы увидим казахстанцев в 14-ти видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Стартует соревновательная программа в тяжелой атлетике, кураше, гребле на байдарках и каноэ и женском волейболе, сообщает Prosports.kz.

Расписание на 30 сентября

Триатлон 6:00. Мужчины Екатерина Шабалина, Арина Шульгина Пулевая стрельба 7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Смешанные команды. Квалификация Ирина Юнусметова, Валерий Рахимжан Легкая атлетика 7:15. 100 м с барьерами. Предварительный забег. Женщины Юлия Башманова 17:05 Прыжки с шестом. Финал. Мужчины Иван Толченик 7:30. Стартовые раунды 12:00. Финалы Толганай Абеуова (52 кг), Аружан Адасхан (52 кг) Гребля на байдарках и каноэ 7:38. 1000 м. Байдарка-одиночка. Мужчины. Предварительный заезд Кирилл Тубаев 7:50. 1000 м. Каноэ-одиночка. Мужчины. Предварительный заезд Тимофей Емельянов 8:10. 500 м. Байдарка-двойка. Женщины. Предварительный заплыв Ирина Подойникова, Ольга Шмелева 8:30. 500 м. Байдарка-двойка. Мужчины. Предварительный заплыв Игорь Ряшенцев, Андрей Ергучев 8:46. 500 м. Каноэ-двойка. Мужчины. Предварительный заплыв Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов Тяжелая атлетика 8:00. Айнур Абдыкалыкова (49 кг) Гандбол Второй групповой этап. Мужчины 8:00. Казахстан - Япония Второй групповой этап. Женщины 14:00. Казахстан – Южная Корея Баскетбол 3Х3 Квалификация в четвертьфинал. Женщины 11:00. Казахстан – Иордания Квалификация в четвертьфинал. Мужчины 13:55. Казахстан – Филиппины Баскетбол Групповой этап. Мужчины 11:30. Казахстан – Иран Водное поло Круговой турнир. Женщины 11:30. Казахстан – Япония Бокс Женщины. Четвертьфинал 12:00. Жайна Шекербекова (54 кг) – Прити (Индия) Мужчины. Четвертьфинал 14:30. Камшыбек Кункабаев (+92 кг) – Данис Латыпов (Бахрейн) Женщины. Четвертьфинал 17:30. Валентина Хальзова (75 кг) – Циан Ли (Китай) Мужчины. 1/8 финала 18:45. Махмуд Сабырхан (57 кг) – О Таебом (КНДР) Мужчины. Четвертьфинал 19:15. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Асаднхуджа Мудинхуджаев (Узбекистан) Шахматы 13:00. Командный турнир. Второй раунд. Мужчины Казахстан – Иран 13:00. Командный турнир. Первый раунд. Женщины Казахстан – Индонезия Волейбол Групповой этап. Женщины 17:00. Казахстан – Афганистан DOTA2. Четвертьфинал 17:00. Казахстан – tbn Читайте также Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого дня соревнований Еще одну "бронзу" завоевал Казахстан на Азиаде-2022 Очередную медаль на Азиатских играх завоевали казахстанские спортсмены

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