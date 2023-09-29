Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 30 сентября
Стартует соревновательная программа в тяжелой атлетике, кураше, гребле на байдарках и каноэ и женском волейболе, сообщает Prosports.kz.
Расписание на 30 сентября
Триатлон
6:00. Мужчины
Екатерина Шабалина, Арина Шульгина
Пулевая стрельба
7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Смешанные команды. Квалификация
Ирина Юнусметова, Валерий Рахимжан
Легкая атлетика
7:15. 100 м с барьерами. Предварительный забег. Женщины
Юлия Башманова
17:05 Прыжки с шестом. Финал. Мужчины
Иван Толченик
7:30. Стартовые раунды
12:00. Финалы
Толганай Абеуова (52 кг), Аружан Адасхан (52 кг)
Гребля на байдарках и каноэ
7:38. 1000 м. Байдарка-одиночка. Мужчины. Предварительный заезд
Кирилл Тубаев
7:50. 1000 м. Каноэ-одиночка. Мужчины. Предварительный заезд
Тимофей Емельянов
8:10. 500 м. Байдарка-двойка. Женщины. Предварительный заплыв
Ирина Подойникова, Ольга Шмелева
8:30. 500 м. Байдарка-двойка. Мужчины. Предварительный заплыв
Игорь Ряшенцев, Андрей Ергучев
8:46. 500 м. Каноэ-двойка. Мужчины. Предварительный заплыв
Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов
Тяжелая атлетика
8:00. Айнур Абдыкалыкова (49 кг)
Гандбол
Второй групповой этап. Мужчины
8:00. Казахстан - Япония
Второй групповой этап. Женщины
14:00. Казахстан – Южная Корея
Баскетбол 3Х3
Квалификация в четвертьфинал. Женщины
11:00. Казахстан – Иордания
Квалификация в четвертьфинал. Мужчины
13:55. Казахстан – Филиппины
Баскетбол
Групповой этап. Мужчины
11:30. Казахстан – Иран
Водное поло
Круговой турнир. Женщины
11:30. Казахстан – Япония
Бокс
Женщины. Четвертьфинал
12:00. Жайна Шекербекова (54 кг) – Прити (Индия)
Мужчины. Четвертьфинал
14:30. Камшыбек Кункабаев (+92 кг) – Данис Латыпов (Бахрейн)
Женщины. Четвертьфинал
17:30. Валентина Хальзова (75 кг) – Циан Ли (Китай)
Мужчины. 1/8 финала
18:45. Махмуд Сабырхан (57 кг) – О Таебом (КНДР)
Мужчины. Четвертьфинал
19:15. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Асаднхуджа Мудинхуджаев (Узбекистан)
Шахматы
13:00. Командный турнир. Второй раунд. Мужчины
Казахстан – Иран
13:00. Командный турнир. Первый раунд. Женщины
Казахстан – Индонезия
Волейбол
Групповой этап. Женщины
17:00. Казахстан – Афганистан
DOTA2. Четвертьфинал
17:00. Казахстан – tbn