Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 29 сентября

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В седьмой день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 15 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Легкоатлеты вступают в бой за наградами. Шпажисты попытаются взять золото в командном турнире. Начнется командный турнир в шахматах, сообщает Prosports.kz. Гольф

4:30. Индивидуальные соревнования. Второй раунд. Женщины 4:30. Командные соревнования. Второй раунд. Женщины Альбина Агаева, Исламия, Абелди Ривекка Джумагулова 4:30. Индивидуальные соревнования. Второй раунд. Женщины 4:30. Командные соревнования. Второй раунд. Женщины Бахтияр Абдулин, Марат Багтжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев Легкая атлетика 5:00. Спортивная ходьба на 20 км. Мужчины Георгий Шейко 5:10 Спортивная ходьба на 20 км. Женщины Галина Якушева 17:08. 400 м. Женщины. Предварительный забег Александра Залюбовская 17:41. 400 м. Мужчины. Предварительный забег Ефим Тарасов 18:05. 10 000 м. Женщины. Финал Каролин Кипкируи Триатлон 6:00. Мужчины Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров Пулевая стрельба 7:00. Винтовка из 3 позиций с 50 м. Мужчины. Квалификация 7:00. Винтовка из 3 позиций с 50 м. Мужчины. Командные соревнования. Финал Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Юрий Юрков 7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Женщины. Квалификация 7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Женщины. Командные соревнования. Финал Арина Алтухова, Елизавета Безрукова, Александра Ли Фехтование Командная сабля. Женщины. Четвертьфинал 8:00. Казахстан - Япония Командная шпага. Мужчины. 1/8 финала 10:00. Казахстан - Монголия Плавание 8:00. Баттерфляй 50 м. Женщины. Предварительный заплыв София Сподаренко 8:10. Брасс 50 м. Мужчины. Предварительный заплыв Арсен Кожахметов 8:34. Вольный стиль 800 м. Женщины. Предварительный заплыв Адильбек Мусин 9:43. Эстафета 4х100 м комплексным плаванием. Женщины. Предварительный заплыв Игнатова, Пчелинцева, Сподаренко, Тасжанова Хоккей на траве Групповой этап. Женщины 8:15. Казахстан - Индонезия Баскетбол Групповой этап. Женщины 11:30. Казахстан – Япония Бокс Женщины. Четвертьфинал 12:00. Назым Кызайбай (50 кг) – Есуген Оунцецег (Монголия) Мужчины. 1/8 финала 14:00. Нурбек Оралбай (80 кг) – Танглатихан Туохетаербиеке (Китай) Мужчины. 1/8 финала 14:45. Сагындык Тогамбай (92 кг) – Тоуфан Шарифи (Иран) Велотрек Омниум. Женщины 12:00. Скретч 13:00. Темповая гонка 16:27. Гонка на выбывание 18:12. Гонка по очкам Акпеил Оссим Кейрин. Мужчины 12:30. Первый раунд 16:09. Полуфинал 18:00. Финал Андрей Чугай, Сергей Пономарев 16:44. Мэдисон. Мужчины Артем Захаров, Андрей Чугай Настольный теннис Пары. Женщины. 1/8 финала 14:00. Сарвиноз Миркадирова/Ангелина Романовская - Су-Ю Чен/И-Хуа Хуанг (Тайбэй) Мужчины 1/8 финала 15:10. Кирилл Герасименко – Джонгхун Лим (Южная Корея) Водное поло Круговой турнир. Женщины 13:00. Казахстан – Таиланд Гандбол Второй групповой этап. Мужчины 14:00. Казахстан - Катар Шахматы 13:00. Командный турнир. Первый раунд. Мужчины Алдияр Ансат, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек, Алишер Сулейменов, Рамазан Жалмаханов 13:00. Командный турнир. Первый раунд. Женщины Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Алау Нурматова, Динара Садуакасова Спортивная гимнастика 14:21. Финалы в отдельных видах Дарья Ясинская (вольные упражнения) Баскетбол 3Х3 Групповой этап. Женщины 17:00. Казахстан – Япония Читайте также Казахстанский пловец выиграл вторую медаль на Азиатских играх Азиада-2022: в копилке Казахстана 20 медалей

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