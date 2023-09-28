Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 29 сентября
Легкоатлеты вступают в бой за наградами. Шпажисты попытаются взять золото в командном турнире. Начнется командный турнир в шахматах, сообщает Prosports.kz.
Гольф
4:30. Индивидуальные соревнования. Второй раунд. Женщины
4:30. Командные соревнования. Второй раунд. Женщины
Альбина Агаева, Исламия, Абелди Ривекка Джумагулова
4:30. Индивидуальные соревнования. Второй раунд. Женщины
4:30. Командные соревнования. Второй раунд. Женщины
Бахтияр Абдулин, Марат Багтжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Легкая атлетика
5:00. Спортивная ходьба на 20 км. Мужчины
Георгий Шейко
5:10 Спортивная ходьба на 20 км. Женщины
Галина Якушева
17:08. 400 м. Женщины. Предварительный забег
Александра Залюбовская
17:41. 400 м. Мужчины. Предварительный забег
Ефим Тарасов
18:05. 10 000 м. Женщины. Финал
Каролин Кипкируи
Триатлон
6:00. Мужчины
Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров
Пулевая стрельба
7:00. Винтовка из 3 позиций с 50 м. Мужчины. Квалификация
7:00. Винтовка из 3 позиций с 50 м. Мужчины. Командные соревнования. Финал
Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Юрий Юрков
7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Женщины. Квалификация
7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Женщины. Командные соревнования. Финал
Арина Алтухова, Елизавета Безрукова, Александра Ли
Фехтование
Командная сабля. Женщины. Четвертьфинал
8:00. Казахстан - Япония
Командная шпага. Мужчины. 1/8 финала
10:00. Казахстан - Монголия
Плавание
8:00. Баттерфляй 50 м. Женщины. Предварительный заплыв
София Сподаренко
8:10. Брасс 50 м. Мужчины. Предварительный заплыв
Арсен Кожахметов
8:34. Вольный стиль 800 м. Женщины. Предварительный заплыв
Адильбек Мусин
9:43. Эстафета 4х100 м комплексным плаванием. Женщины. Предварительный заплыв
Игнатова, Пчелинцева, Сподаренко, Тасжанова
Хоккей на траве
Групповой этап. Женщины
8:15. Казахстан - Индонезия
Баскетбол
Групповой этап. Женщины
11:30. Казахстан – Япония
Бокс
Женщины. Четвертьфинал
12:00. Назым Кызайбай (50 кг) – Есуген Оунцецег (Монголия)
Мужчины. 1/8 финала
14:00. Нурбек Оралбай (80 кг) – Танглатихан Туохетаербиеке (Китай)
Мужчины. 1/8 финала
14:45. Сагындык Тогамбай (92 кг) – Тоуфан Шарифи (Иран)
Велотрек
Омниум. Женщины
12:00. Скретч
13:00. Темповая гонка
16:27. Гонка на выбывание
18:12. Гонка по очкам
Акпеил Оссим
Кейрин. Мужчины
12:30. Первый раунд
16:09. Полуфинал
18:00. Финал
Андрей Чугай, Сергей Пономарев
16:44. Мэдисон. Мужчины
Артем Захаров, Андрей Чугай
Настольный теннис
Пары. Женщины. 1/8 финала
14:00. Сарвиноз Миркадирова/Ангелина Романовская - Су-Ю Чен/И-Хуа Хуанг (Тайбэй)
Мужчины 1/8 финала
15:10. Кирилл Герасименко – Джонгхун Лим (Южная Корея)
Водное поло
Круговой турнир. Женщины
13:00. Казахстан – Таиланд
Гандбол
Второй групповой этап. Мужчины
14:00. Казахстан - Катар
Шахматы
13:00. Командный турнир. Первый раунд. Мужчины
Алдияр Ансат, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек, Алишер Сулейменов, Рамазан Жалмаханов
13:00. Командный турнир. Первый раунд. Женщины
Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Алау Нурматова, Динара Садуакасова
Спортивная гимнастика
14:21. Финалы в отдельных видах
Дарья Ясинская (вольные упражнения)
Баскетбол 3Х3
Групповой этап. Женщины
17:00. Казахстан – Япония