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Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 29 сентября

Азиада 2022 Фото: pixabay
В седьмой день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 15 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Легкоатлеты вступают в бой за наградами. Шпажисты попытаются взять золото в командном турнире. Начнется командный турнир в шахматах, сообщает Prosports.kz.

Гольф

4:30. Индивидуальные соревнования. Второй раунд. Женщины

4:30. Командные соревнования. Второй раунд. Женщины

Альбина Агаева, Исламия, Абелди Ривекка Джумагулова

4:30. Индивидуальные соревнования. Второй раунд. Женщины

4:30. Командные соревнования. Второй раунд. Женщины

Бахтияр Абдулин, Марат Багтжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев

Легкая атлетика

5:00. Спортивная ходьба на 20 км. Мужчины

Георгий Шейко

5:10 Спортивная ходьба на 20 км. Женщины

Галина Якушева

17:08. 400 м. Женщины. Предварительный забег

Александра Залюбовская

17:41. 400 м. Мужчины. Предварительный забег

Ефим Тарасов

18:05. 10 000 м. Женщины. Финал

Каролин Кипкируи

Триатлон

6:00. Мужчины

Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров

Пулевая стрельба

7:00. Винтовка из 3 позиций с 50 м. Мужчины. Квалификация

7:00. Винтовка из 3 позиций с 50 м. Мужчины. Командные соревнования. Финал

Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Юрий Юрков

7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Женщины. Квалификация

7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Женщины. Командные соревнования. Финал

Арина Алтухова, Елизавета Безрукова, Александра Ли

Фехтование

Командная сабля. Женщины. Четвертьфинал

8:00. Казахстан - Япония

Командная шпага. Мужчины. 1/8 финала

10:00. Казахстан - Монголия

Плавание

8:00. Баттерфляй 50 м. Женщины. Предварительный заплыв

София Сподаренко

8:10. Брасс 50 м. Мужчины. Предварительный заплыв

Арсен Кожахметов

8:34. Вольный стиль 800 м. Женщины. Предварительный заплыв

Адильбек Мусин

9:43. Эстафета 4х100 м комплексным плаванием. Женщины. Предварительный заплыв

Игнатова, Пчелинцева, Сподаренко, Тасжанова

Хоккей на траве

Групповой этап. Женщины

8:15. Казахстан - Индонезия

Баскетбол

Групповой этап. Женщины

11:30. Казахстан – Япония

Бокс

Женщины. Четвертьфинал

12:00. Назым Кызайбай (50 кг) – Есуген Оунцецег (Монголия)

Мужчины. 1/8 финала

14:00. Нурбек Оралбай (80 кг) – Танглатихан Туохетаербиеке (Китай)

Мужчины. 1/8 финала

14:45. Сагындык Тогамбай (92 кг) – Тоуфан Шарифи (Иран)

Велотрек

Омниум. Женщины

12:00. Скретч

13:00. Темповая гонка

16:27. Гонка на выбывание

18:12. Гонка по очкам

Акпеил Оссим

Кейрин. Мужчины

12:30. Первый раунд

16:09. Полуфинал

18:00. Финал

Андрей Чугай, Сергей Пономарев

16:44. Мэдисон. Мужчины

Артем Захаров, Андрей Чугай

Настольный теннис

Пары. Женщины. 1/8 финала

14:00. Сарвиноз Миркадирова/Ангелина Романовская - Су-Ю Чен/И-Хуа Хуанг (Тайбэй)

Мужчины 1/8 финала

15:10. Кирилл Герасименко – Джонгхун Лим (Южная Корея)

Водное поло

Круговой турнир. Женщины

13:00. Казахстан – Таиланд

Гандбол

Второй групповой этап. Мужчины

14:00. Казахстан - Катар

Шахматы

13:00. Командный турнир. Первый раунд. Мужчины

Алдияр Ансат, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек, Алишер Сулейменов, Рамазан Жалмаханов

13:00. Командный турнир. Первый раунд. Женщины

Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Алау Нурматова, Динара Садуакасова

Спортивная гимнастика

14:21. Финалы в отдельных видах

Дарья Ясинская (вольные упражнения)

Баскетбол 3Х3

Групповой этап. Женщины

17:00. Казахстан – Япония

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