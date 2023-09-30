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"Актобе" – "Астана": чем завершится битва претендентов на медали?

"Актобе" – "Астана" Фото: Olimpbet
Путевки в Турцию для зрителей матча "Шахтер" – "Тобол" и 45 тысяч желающих попасть на матч с участием "красно-белых". Olimpbet предлагает расклады на два матча 24-го тура первенства страны по футболу.

"Актобе" – "Астана". 30 сентября, 19:00 (время Астаны)

Поклонников казахстанского футбола ждет одно из решающих противостояний за распределение медалей Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Ажиотаж вокруг встречи "Актобе" – "Астана" нешуточный. Согласно статистике билетного оператора, попасть на эту игру одномоментно пыталось более 45 тысяч человек. Паблик "Территория Красно-Белых" зафиксировал такую цифру.

билеты

Фото: Olimpbet

Обе команды сохраняют шансы на "золото", правда, у "Актобе" они лишь теоретические, а в случае поражения "красно-белые" и вовсе их лишатся. "Астане", впрочем, тоже никак нельзя терять очки: столичная команда продолжает отчаянную погоню за лидирующим "Ордабасы". Поэтому нет сомнений, что семикратные чемпионы страны едут в Актобе с одной целью – победить.

Но сделать это коллективу Григория Бабаяна будет очень непросто, ведь две предыдущие встречи между этими титулованными соперниками завершились с одинаковым счетом 4:1 в пользу подшефных Андрея Карповича.

На стороне хозяев будет оглушительная поддержка самых громких в Казахстане болельщиков. Гости, в свою очередь, могут похвастаться трехматчевой победной серией, благодаря которой они почти догнали лидера. Так кто же будет иметь преимущество в предстоящей битве?

Фаворитом предстоящего матча эксперты Olimpbet считают "Актобе": П1 – 2.21, Х – 3.34, П2 – 3.14. При этом самый надежный букмекер страны предлагает очень неплохой коэффициент на исход "Обе забьют" – 2.03.

А для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны предлагает новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.

Фото: Olimpbet

"Шахтер" – "Тобол". 30 сентября, 17:00

В горячей поддержке нуждается и "Шахтер". Специально для болельщиков карагандинской команды Olimpbet приготовил увлекательный матчдей. Зрителей ждет розыгрыш путевок в Турцию и море других активностей. При этом стоимость билета на матч – всего 200 тенге.

Карагандинцы еще не обезопасили себя от вылета из высшего дивизиона, тогда как у клуба из Костаная уже не осталось никакой турнирной мотивации на оставшуюся часть Olimpbet-Чемпионата Казахстана. "Тобол" застрял в середине турнирной таблицы, и все мысли футболистов, тренеров и руководства "желто-зеленых" – о предстоящем финале Кубка РК против "Ордабасы".

Но до схватки за трофей еще больше месяца, а держать команду в тонусе необходимо. Вот и играют "комбайнеры" со своими соперниками по чемпионату вроде бы и боевым составом, но без сверхнастроя, проводя, если так можно выразиться, тренировки с повышенной ответственностью.

У "горняков" же с мотивацией на матч точно будет полный порядок. Да и статистика явно благоволит "Шахтеру", который выиграл у "Тобола" три последних домашних встречи с общим счетом 10:3.

Однако, несмотря на все эти обстоятельства, аналитики Olimpbet полагают, что у гостей грядущего противостояния шансов на успех заметно больше, чем у хозяев: П1 – 3.55, Х – 3.4, П2 – 2.02.

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