Претенденты на высокие места против аутсайдеров чемпионата Казахстана

Olimpbet предлагает аналитику к матчам предпоследнего тура первенства страны по футболу.

Olimpbet-Чемпионат Казахстана. 25-й тур. "Астана" (Астана) – "Жетысу" (Талдыкорган). 21 октября, 19:00 (время Астаны)

Пока еще действующий чемпион Казахстана сохраняет лишь теоретические шансы отстоять титул – да и то лишь исключительно на "золотой" матч с "Ордабасы", который за два тура до финиша сезона опережает "Астану" на шесть очков.

А чтобы окончательно не утратить иллюзий стать сильнейшим клубом страны, коллективу Григория Бабаяна ни в коем случае нельзя терять очки с "Жетысу" – командой, которая еще не обезопасила себя от вылета из высшего дивизиона.

В общем, мотивации не занимать обоим соперникам, вот только уровень их мастерства несопоставим. Да и статистика противостояния просто убийственная для талдыкорганцев: "семиреченцы" проиграли "Астане" все пять последних матчей Olimpbet-Чемпионат Казахстана с общим счетом 2:11, а в столице "Жетысу" не побеждал с марта 2011 года.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet считают хозяев предстоящей встречи явными фаворитами: П1 – 1.38, Х – 4.72, П2 – 7.75. Более того, по мнению самого надежного букмекера страны, весьма вероятна победа "Астаны" с форой: Ф1 (-1.5) за 1.91.

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал, смотрите ролики и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Фото: Olimpbet

"Мактаарал" (п. Атакент) – "Кызылжар" (Петропавловск). 21 октября, 16:00

У обоих противников еще остались нерешенные задачи в этом сезоне: "Мактаарал" пока не гарантировал себе место в Премьер-лиге на будущий год, а "Кызылжар" по-прежнему сохраняет надежды занять четвертое итоговое место, которое при определенных раскладах станет еврокубковым.

Большая часть истории противостояния "хлопкоробов" и "северян" прошла на уровне второго по значимости дивизиона. В рамках Olimpbet-Чемпионат Казахстана пути "Мактаарала" и "Кызылжара" впервые пересеклись только в 2022-м году. Пока поселковый клуб не имеет в своем активе ни одной победы над командой из Петропавловска в классе сильнейших – две ничья и одно поражение, произошедшее уже в текущем сезоне.

Аналитики Olimpbet полагают, что шансы команд на успех в матче, который пройдет в Шымкенте, приблизительно равные: П1 – 2.63, Х – 3.16, П2 – 2.68. А наиболее вероятный счет по мнению самого популярного букмекера страны, нулевая ничья с кэфом 2.35.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.