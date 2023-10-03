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За день до матча "Наполи" – "Реал" произошло землетрясение

Футбол Землетрясение Неаполь Фото: Instagram/officialSSCNapoli
Небольшое землетрясение было замечено накануне в итальянском городе Неаполь, где 3 октября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, между местной командой "Наполи" и мадридским "Реалом", сообщает Zakon.kz.

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Прибытие фанатов и футболистов испанского "Реала" в Неаполь вечером 2 октября стало шоком не только для них, но и для местных жителей. Землетрясение затронуло некоторые районы города, в результате чего некоторые люди даже вышли на улицы, обеспокоенные дрожью земли. Все это произошло накануне ответственного матча между "Наполи" и "Реалом".

Футбол Землетрясение Неаполь

Фото: Instagram/officialSSCNapoli

Действующий чемпион Италии примет самый титулованный клуб Европы и мира во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдет 3 октября.

По данным итальянских СМИ, землетрясение достигло Неаполя, а также Салерно, который находится в 50 километрах к югу от города, где состоится матч "Наполи" и "Реала".

Магнитуда землетрясения в его эпицентре составила 4 балла по шкале Рихтера.

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Реал Мадрид Лига Чемпионов УЕФА
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