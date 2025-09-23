#АЭС в Казахстане
Спорт

Все билеты на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы распроданы: как их получить

ФК Кайрат, Реал Мадрид, билеты, матч, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 00:45 Фото: ФК "Кайрат"
Футбольный клуб "Кайрат" 23 сентября сообщил о завершении продаж билетов на матч с мадридским "Реалом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы, начало – в 21:45, сообщает Zakon.kz.

По данным клуба, вход на территорию будет открыт с 18:45, то есть за три часа до начала матча. Болельщикам рекомендуют приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей. Попасть на стадион можно будет с трех направлений – со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова.

В "Кайрате" также уточнили, что билеты, приобретенные через Freedom SuperApp, будут отправлены на электронную почту в день игры. В мобильном приложении Qairat SuperApp действующий QR-код отобразится только за несколько часов до начала встречи.

А ранее 23-летний защитник алматинского "Кайрата" Дамир Касабулат поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. 

