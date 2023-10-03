Лидер "Астаны" рассказал о новой цели на Азиаде в Китае

Капитан Astana Qazaqstan Team и четырехкратный чемпион Азиатских игр Алексей Луценко высказался о своем победном выступлении 3 октября в Ханчжоу (Китай) , а также поведал о новых планах на этих соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

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3 октября казахстанский велогонщик завоевал четвертую золотая медаль на Азиаде в своей карьере. До этого он добивался успеха на Играх в Инчхоне-2014 (Южная Корея), а также в его копилке два "золота" на летних состязаниях в Джакарте-2018 (Индонезия).

"Гонка прошла как и планировали, готовился практически весь сезон к основному старту. Азиатские игры очень важные соревнования для меня, для страны. То, что было запланировано в начале года мы выполнили, завоевали золотую медаль. Но это еще не все, 5 октября состоится групповая гонка, где мы также будем биться за высший результат. У нас очень сильная команда, есть шансы побороться за медаль. Хотим выиграть высшую награду, но, это групповая гонка". Алексей Луценко

Алексей Луценко в 10-ый день Азиады одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Капитан и лидер велоклуба "Астана" проехал дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив велосипедистов из Китая (50:05.83) и Гонконга (50:17.76).

Тем самым, наш велогонщик добыл пятую золотую медаль для Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу. Что позволило казахстанской дружине разместиться на 12 строчке медального зачета. К данной минуте у наших атлетов на Азиаде 45 медалей: пять золотых, 10 серебряных и 30 бронзовых.