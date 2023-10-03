Легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи принесла Казахстану бронзу

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), сообщает Zakon.kz.

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Как отметили в Министерстве туризма, атлетка показала третий результат в финале на дистанции 5000 метров.

Первой на финише была спортсменка из Индии Парул Чаудхари. С серебряной медалью завершила выступление японка Ририка Хиронака.

Примечательно, что несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.

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Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) и не сможет побороться за медаль высшей пробы.