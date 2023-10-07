Казахстанский каратист завоевал "бронзу" на Азиаде-2022

Каратист сборной Казахстана Дидар Амирали завоевал еще одну бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Амирали победил иранца Амира Заде Махди со счетом 7:2 в в весовой категории до 67 кг борьбе за бронзовую медаль.

Спортсменка сборной Казахстана Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу в гребном слаломе

Материал по теме Что творится в 14-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

Также сегодня Мариан Урдабаева завоевала "бронзу" по джиу-джитсу.

В последний день Азиатских игр у сборной Казахстана есть надежда на десятое "золото" – спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований.

