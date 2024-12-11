Узбекистан выиграл медальный зачет на мужском ЧА-2024 по боксу

Боксеры мужской сборной Узбекистана заняли первое место по общему количеству наград на азиатском первенстве, которое завершилось в Чиангмае (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

По итогам ЧА-2024, в активе узбекских боксеров 11 медалей (восемь золотых, две серебряные и одна бронзовая).

На второй позиции разместились представители сборной Казахстана – 10 наград: четыре золотых, пять серебряных и одна "бронза".

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Призовую тройку замкнули спортсмены Таджикистана, у которых одно "золото" и "серебро", плюс три медали бронзового качества.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Чемпионами Азии по боксу 2024 года у казахстанцев стали: Махмуд Сабырхан (54 кг), Бекзад Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Второе место континентального первенства заняли Санжар Ташкенбай (48 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).

С бронзовой медалью тайского турнира домой возвращается Ерасыл Жакпеков (80 кг).

Если наша мужская сборная уступила командный зачет, то женская команда Казахстана была лучшей на ЧА-2024 в Таиланде, завоевав пять медалей высшего достоинства и пять призов с бронзовым отливом.