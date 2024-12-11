Костанайские тяжелоатлеты покоряют международные пьедесталы

Костанайский спортсмен Алексей Чуркин успешно выступил на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Манаме (Бахрейн). Спортсмен завоевал "бронзу" в рывке, а также две серебряные медали в толчке и по сумме двух упражнений, что стало выдающимся результатом как для области, так и для всей страны.

Алексей Чуркин – 2004 года рождения, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Начал свою спортивную деятельность в 2011 году под руководством тренера Юрия Крупского в пос. Кушмурун Аулекольского района, с 2017 года тренируется под руководством Сергея Корщикова.

Алексей Чуркин является серебряным призером Чемпионата мира среди юниоров 2022 года, призером Чемпионата Азии среди юниоров 2022 года, серебряным призером V Игр Исламской солидарности 2022 года, чемпионом РК по всем возрастам 2022 года, бронзовым призером Чемпионата Азии 2023 года, членом национальной сборной РК.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Ставил себе цель не на количество медалей, а на то, чтобы достойно выступить и показать результат. Сейчас я выступаю в новой категории, до этого выступал в категории 73 кг, на нынешних соревнованиях сделал шесть подходов и стал серебряным чемпионом. Надеюсь, что на следующих соревнованиях смогу завоевать "золото". Хочется поблагодарить государство за поддержку и необходимое содействие", – сказал Алексей Чуркин.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на своей странице в Instagram поздравил молодого спортсмена.

"Историческое достижение для Костанайской области! Поздравляем нашего земляка, воспитанника школы высшего спортивного мастерства Алексея Чуркина, с невероятным успехом на Чемпионате мира! Эти медали – не только его личный триумф, но и вдохновение для всех нас", – написал аким.

В своем поздравлении Кумар Аксакалов подчеркнул важную роль тренера Сергея Корщикова, чья работа помогла спортсмену добиться таких высот. Алексей Чуркин уже является мастером спорта международного класса и входит в национальную сборную Казахстана.

Аким также пожелал успехов другому костанайскому спортсмену – Денису Полубояринову, который также выступает на соревнованиях.

"В этих соревнованиях примет участие еще один наш спортсмен – Денис Полубояринов. Я лично слежу за успехами наших атлетов и искренне болею за них", – отметил глава региона.

Кумар Аксакалов пожелал спортсменам уверенности, силы и блестящего выступления.