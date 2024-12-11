"Челси" летит в Алматы: клуб поделился снимками с перелета

Футболисты лондонского "Челси" 11 декабря вылетели в Алматы, что было подтверждено серией публикаций в официальном Instagram клуба. На снимках игроки запечатлены в аэропорту и на борту самолета, готовясь к перелету, сообщает Zakon.kz.

Фотографии сопровождаются подписью: "В Казахстан". На кадрах видно, что футболисты подготовились к суровой казахстанской зиме и оделись в теплую одежду.

12 декабря 2024 года в Алматы пройдет одно из значимых событий для поклонников футбола. В рамках турнира Лиги конференций УЕФА состоится матч между командами "Астана" и "Челси".

В связи с ажиотажем полиция предупреждает о возможных мошенничествах с продажей билетов.

Стоит отметить, что приобрести билеты в кассах стадиона возможности не будет.

Также ранее стало известно, что полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.