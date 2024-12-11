#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
516.93
542.52
4.98
Спорт

"Челси" летит в Алматы: клуб поделился снимками с перелета

&quot;Челси&quot; летят в Алматы: клуб поделился снимками с перелета, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 19:33 Фото: instagram/chelseafc
Футболисты лондонского "Челси" 11 декабря вылетели в Алматы, что было подтверждено серией публикаций в официальном Instagram клуба. На снимках игроки запечатлены в аэропорту и на борту самолета, готовясь к перелету, сообщает Zakon.kz.

Фотографии сопровождаются подписью: "В Казахстан". На кадрах видно, что футболисты подготовились к суровой казахстанской зиме и оделись в теплую одежду. 

12 декабря 2024 года в Алматы пройдет одно из значимых событий для поклонников футбола. В рамках турнира Лиги конференций УЕФА состоится матч между командами "Астана" и "Челси".

В связи с ажиотажем полиция предупреждает о возможных мошенничествах с продажей билетов. 

Стоит отметить, что приобрести билеты в кассах стадиона возможности не будет.

Также ранее стало известно, что полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Узбекистан выиграл медальный зачет на мужском ЧА-2024 по боксу
Спорт
17:42, Сегодня
Узбекистан выиграл медальный зачет на мужском ЧА-2024 по боксу
Костанайские тяжелоатлеты покоряют международные пьедесталы
Спорт
17:21, Сегодня
Костанайские тяжелоатлеты покоряют международные пьедесталы
Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
Спорт
16:50, Сегодня
Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: