Боксер Шымбергенов обратился к болельщикам после скандального поражения на Азиаде
Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
3 октября 2023 года Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр и теперь не сможет побороться за медаль высшей пробы. Он завершил Азиаду с бронзовой медалью.
После этого боя Казахстанская федерация бокса (КФБ) сделала заявление. КФБ осталась не согласна с решением судей, в связи с чем обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК).
А сам Шымбергенов после поражения от японского спортсмена Севона Окадзавы написал пост.
"Для меня Азиатские игры на этом завершены. Большое спасибо, что болели за меня", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет вышел в финал Азиады и получил шанс побороться за медаль высшей пробы в весовой категории до 67 кг.