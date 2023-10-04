Боксер Шымбергенов обратился к болельщикам после скандального поражения на Азиаде

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов на странице в Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

3 октября 2023 года Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр и теперь не сможет побороться за медаль высшей пробы. Он завершил Азиаду с бронзовой медалью.

После этого боя Казахстанская федерация бокса (КФБ) сделала заявление. КФБ осталась не согласна с решением судей, в связи с чем обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК).

Материал по теме Казахстанская федерация бокса обратилась в МОК после скандального боя на Азиаде

А сам Шымбергенов после поражения от японского спортсмена Севона Окадзавы написал пост.

"Для меня Азиатские игры на этом завершены. Большое спасибо, что болели за меня", – говорится в сообщении.

Материал по теме Что творится в 11-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

Ранее сообщалось, что представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет вышел в финал Азиады и получил шанс побороться за медаль высшей пробы в весовой категории до 67 кг.