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Боксер Шымбергенов обратился к болельщикам после скандального поражения на Азиаде

Боксер Шымбергенов обратился к болельщикам после скандального поражения на Азиаде Фото: Instagram/aslanbek_shymbergenov
Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов на странице в Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщает Zakon.kz.

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3 октября 2023 года Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр и теперь не сможет побороться за медаль высшей пробы. Он завершил Азиаду с бронзовой медалью.

После этого боя Казахстанская федерация бокса (КФБ) сделала заявление. КФБ осталась не согласна с решением судей, в связи с чем обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК).

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А сам Шымбергенов после поражения от японского спортсмена Севона Окадзавы написал пост.

"Для меня Азиатские игры на этом завершены. Большое спасибо, что болели за меня", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет вышел в финал Азиады и получил шанс побороться за медаль высшей пробы в весовой категории до 67 кг.

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