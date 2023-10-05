"Барыс" всухую проиграл ЦСКА и потерпел четвертое поражение в КХЛ
Фото: sports.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
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Московский ЦСКА обыграл казахстанский "Барыс" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, пишет Prosports.kz.
По шайбе в ворота гостей забросили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Даррен Диц и Константин Окулов.
Таким образом, "Барыс" потерпел четвертое поражение кряду и с 10 очками после 14 игр располагается на 10-й строчке Востока.
3 октября в выездном матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" проиграл минскому "Динамо".
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