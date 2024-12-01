Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в выездном матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Фаворитом встречи эксперты изначально называли российский клуб.

В первом матче зимы "Барыс" на выезде встречался с ЦСКА. Тренерский штаб казахстанцев поменял местами в верхних звеньях Кирилла Панюкова и Антона Бурдасова, а также ввел в четвертое сочетание Михаила Рахманова и Руслана Оспанова, которые заменили Динмухамеда Кайыржана и Всеволода Логвина.

Стартовый отрезок прошел при подавляющем преимуществе хозяев, которые постепенно увеличивали давление и создавали опасные моменты у ворот Никиты Бояркина. Сначала Руслан Исхаков в большинстве проверил на прочность стойку чужих ворот. А через несколько минут Максим Мамин открыл счет, заняв правильную позицию на пятаке. Во второй трети рисунок игры не изменился. Под занавес отрезка в воротах гостей побывала еще одна шайба, но во второй игре подряд тренерский запрос астанчан оказался точным, и команды ушли на второй перерыв при минимальном преимуществе ЦСКА по голам.

Но уже на старте заключительного периода Егор Фатеев все же огорчил "Барыс" второй раз. Незадолго до финальной сирены Антон Бурдасов прервал, наконец, голевую засуху своей команды и сухую серию вратаря соперников Ивана Просветова. Но на итоговом результате эта атака никак не сказалась. Точку в матче поставил Константин Окулов.

ЦСКА (Москва, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1):

1:0 – 10:47 Мамин (Афанасьев, Исхаков). В равенстве

2:0 – 40:21 Фатеев (Мамин, Охотюк). В равенстве

2:1 – 55:39 Бурдасов (Асетов, Омирбеков). В равенстве

3:1 – 57:47 Окулов (Каменев). В равенстве

Вратари: Просветов – Бояркин

Штраф: 0:4 (0:4, 0:0, 0:0).

4 декабря "Барыс" примет московский "Спартак".

Ранее астанинский "Барыс" сыграл с новосибирской "Сибирью" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги.