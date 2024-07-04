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Финал ЧМ-2030 по футболу примет арена "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде

Футбол Финал ЧМ-2030, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 15:40 Фото: Instagram/realmadrid
Мировое футбольное первенство 2030 года пройдет на территории трех стран. Финальный поединок этого турнира планируют провести в Мадриде, на домашнем стадионе "Реала", сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, вопрос о проведении главного матча ЧМ-2030 уже решен, и он состоится на знаменитой испанской арене "Сантьяго Бернабеу". Все же окончательный и официальный ответ вскоре даст ФИФА, так как турнир принимают три страны: Испания, Португалия и Марокко.

Против проведения решающей встречи мундиаля 2030 года на "Сантьяго Бернабеу" ранее выступала Международная федерация футбола, на фоне скандала вокруг Луиса Рубиалеса.

Футбол Финал ЧМ-2030, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 15:40

Фото: Instagram/realmadrid

Но эксперты футбола знают, что у королевского клуба и ФИФА прекрасные отношения и решение данного вопроса не составит большого труда.

До конца этого месяца хозяева ЧМ-2030 должны предоставить полный список стадионов, где пройдут матчи будущего мундиаля. 

Между тем на чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии наступает пора решающих игр. 5 и 6 июля пройдут матчи стадии четвертьфинала, на турнире остались только лучшие восемь команд.    

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