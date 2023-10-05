Евгений Федоров завоевал шестое "золото" для Казахстана на Азиаде

5 октября на Азиатских играх в китайском Ханчжоу прошла групповая гонка по велоспорту на шоссе. В этих состязаниях не было равных казахстанскому велогонщику Евгению Федорову, который заработал шестую золотую медаль для нашей сборной, сообщает Zakon.kz.

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Наш велосипедист первым пересек финишную черту на дистанции 207,7 км с результатом 4 часа 25 минут 29 секунд. Евгению помогал добывать эту победу другой наш известный велогонщик – Алексей Луценко. За более чем 60 км до финиша оба казахстанца оторвались от пелотона и ушли в отрыв, не подпуская соперников к себе, они доехали до конечного пункта. Серебряная медаль досталась Луценко.

Алексей Луценко, фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Тем самым Алексей Луценко добыл вторую медаль в свою личную копилку на этих Азиатских играх, а Евгений Федоров – шестую золотую награду в общий зачет.

На данный момент в копилке Казахстана 53 медали Азиады: 6 золотых, 12 серебряных и 35 бронзовых.