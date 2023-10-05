Казахстанцев восхитил поступок Алексея Луценко на Азиаде

Сегодня, 5 октября 2023 года, в групповой гонке по велоспорту на шоссе на Азиатских играх в китайском Ханчжоу казахстанцам не было равных: Евгений Федоров завоевал "золото", а Алексей Луценко, который, по всей видимости, чуток уступил сокоманднику, – "серебро", сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Отметим, что казахстанский велогонщик Алексей Луценко за 80 км до финиша ушел в отрыв, но вскоре его нагнал Евгений Федоров. Всю оставшуюся дистанцию сокомандники проехали в лидерах, а на финише они не стали соревноваться и завершили гонку практически плечом к плечу.

Фото: скриншот видео

Чуть раньше финишную прямую пересек Федоров, а Луценко стал вторым.

Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Стоит напомнить, что у Алексея Луценко уже есть золотая медаль – 3 октября он стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 км, преодолев дистанцию за 48:05.75. В связи с этим подписчики Telegram-канала qumash_kz предположили, что Алексей сегодня специально уступил сокоманднику Евгению Федорову. Пользователей Казнета поступок Луценко восхитил:

"Респект".

"Красавчики".

"Горд за них".

"Милахи такие".

"Казахстанские тигры".

"Сделали золотой дубль".

"Кайф от таких новостей".

"Красивый поступок, респект".

"После финиша поблагодарил".

"Молодцы, ребята, мы гордимся вами".

"Получилось как Форд против Феррари".

"Красавчики! Чисто по-братски поступок".

"Видно, что братская солидарность, лучшие!"

"Красиво. Ни один из них даже не пытался побороться".

"Луценко на порядок сильнее Федорова. Уступил сокоманднику".

"Очень благородно, если золото намеренно уступил. В любом случае красавчики".

Материал по теме Евгений Федоров завоевал шестое "золото" для Казахстана на Азиаде

О том, как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана, можете узнать здесь.