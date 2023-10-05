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Казахстанцев восхитил поступок Алексея Луценко на Азиаде

Казахстанцев восхитил поступок Алексея Луценко на Азиаде Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Сегодня, 5 октября 2023 года, в групповой гонке по велоспорту на шоссе на Азиатских играх в китайском Ханчжоу казахстанцам не было равных: Евгений Федоров завоевал "золото", а Алексей Луценко, который, по всей видимости, чуток уступил сокоманднику, – "серебро", сообщает Zakon.kz.

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Отметим, что казахстанский велогонщик Алексей Луценко за 80 км до финиша ушел в отрыв, но вскоре его нагнал Евгений Федоров. Всю оставшуюся дистанцию сокомандники проехали в лидерах, а на финише они не стали соревноваться и завершили гонку практически плечом к плечу.

Казахстанцев восхитил поступок Алексея Луценко на Азиаде

Фото: скриншот видео

Чуть раньше финишную прямую пересек Федоров, а Луценко стал вторым.

Казахстанцев восхитил поступок Алексея Луценко на Азиаде

Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Стоит напомнить, что у Алексея Луценко уже есть золотая медаль – 3 октября он стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 км, преодолев дистанцию за 48:05.75. В связи с этим подписчики Telegram-канала qumash_kz предположили, что Алексей сегодня специально уступил сокоманднику Евгению Федорову. Пользователей Казнета поступок Луценко восхитил:

  • "Респект".
  • "Красавчики".
  • "Горд за них".
  • "Милахи такие".
  • "Казахстанские тигры".
  • "Сделали золотой дубль".
  • "Кайф от таких новостей".
  • "Красивый поступок, респект".
  • "После финиша поблагодарил".
  • "Молодцы, ребята, мы гордимся вами".
  • "Получилось как Форд против Феррари".
  • "Красавчики! Чисто по-братски поступок".
  • "Видно, что братская солидарность, лучшие!"
  • "Красиво. Ни один из них даже не пытался побороться".
  • "Луценко на порядок сильнее Федорова. Уступил сокоманднику".
  • "Очень благородно, если золото намеренно уступил. В любом случае красавчики".

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