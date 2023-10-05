Казахстанцев восхитил поступок Алексея Луценко на Азиаде
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Отметим, что казахстанский велогонщик Алексей Луценко за 80 км до финиша ушел в отрыв, но вскоре его нагнал Евгений Федоров. Всю оставшуюся дистанцию сокомандники проехали в лидерах, а на финише они не стали соревноваться и завершили гонку практически плечом к плечу.
Фото: скриншот видео
Чуть раньше финишную прямую пересек Федоров, а Луценко стал вторым.
Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Стоит напомнить, что у Алексея Луценко уже есть золотая медаль – 3 октября он стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 км, преодолев дистанцию за 48:05.75. В связи с этим подписчики Telegram-канала qumash_kz предположили, что Алексей сегодня специально уступил сокоманднику Евгению Федорову. Пользователей Казнета поступок Луценко восхитил:
- "Респект".
- "Красавчики".
- "Горд за них".
- "Милахи такие".
- "Казахстанские тигры".
- "Сделали золотой дубль".
- "Кайф от таких новостей".
- "Красивый поступок, респект".
- "После финиша поблагодарил".
- "Молодцы, ребята, мы гордимся вами".
- "Получилось как Форд против Феррари".
- "Красавчики! Чисто по-братски поступок".
- "Видно, что братская солидарность, лучшие!"
- "Красиво. Ни один из них даже не пытался побороться".
- "Луценко на порядок сильнее Федорова. Уступил сокоманднику".
- "Очень благородно, если золото намеренно уступил. В любом случае красавчики".
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