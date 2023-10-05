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Нуржан Батырбеков принес седьмое "золото" Казахстану на Азиаде

Джи-джитсу Медаль Азиада-2023 Фото: Instagram/jj_kaz
5 октября 2023 года на Азиатских играх в Ханчжоу прекрасно выступили представители казахстанского джиу-джитсу. В нашу копилку они заработали три медали: высшая у Нуржана Батырбекова, бронзовые – в активе Мансура Хабибуллы и Алдияра Серика, сообщает Zakon.kz.

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Представитель сборной Казахстана по джиу-джитсу Нуржан Батырбеков (69 кг) в финале летних Азиатских игр в упорной борьбе на последних секундах вырвал победу у Мохаммеда Аль-Суваиди из ОАЭ – 4:2, который в полуфинале нанес поражение другому казахстанцу Алдияру Серику.

Джи-джитсу Медаль Азиада-2023

Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

В свою очередь Алдияр Серик выиграл бронзовую медаль. В схватке за третье место наш джитсер, выступающий в весе до 69 кг, одолел соперника из Сингапура Ноа Тян Рун Лима со счетом 2:0.

Джи-джитсу Медаль Азиада-2023

Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Бронзовый призер чемпионатов мира и Азии Мансур Хабибулла выступил в поединке за третье место в весовой категории до 62 кг и был сильнее филиппинца Марка Александра Лима – 6:2.

Таким образом, к данной минуте у казахстанских атлетов 56 медалей Азиады: семь золотых, 12 серебряных и 37 бронзовых. В медальном зачете мы поднялись на 11-ое командное место.

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