Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов завоевал золотую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу и принес в копилку национальной сборной восьмую награду высшей пробы, сообщает Zakon.kz.
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В финальной схватке наш спортсмен уверенно победил представителя Иордании Хасана Масарвеха со счетом 8:0. Ранее седьмую золотую награду добыл представитель джиу-джитсу Нуржан Батырбеков. В финале в весе до 69 кг он победил соперника из ОАЭ 4:2.
В командном зачете сборная Казахстана поднялась на 10-е место.
фото: оргкомитет Азиады-2022
О том, как проходит этот день Азиады, можно узнать здесь.
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