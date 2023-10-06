Казахстанские спортсмены добыли еще две "бронзы" Азиады

Казахстанский спортсмен Александр Куликов занял третье место в гребном слаломе на каноэ, а Екатерина Таранцева стала третьей в гребном слаломе на байдарке, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК 6 октября, Александр Куликов показал на финише время 97.04 секунды. Первые два места на пьедестале почета заняли гребцы из Китая и Узбекистана.

Екатерина Таранцева показала результат в 111.71 секунды. "Золото" и "серебро" досталось гребцам из Тайбэя (Тайвань) и Китая.

В 14-й день Азиатских игр Казахстан идет на 11-й позиции медального зачета с 63 наградами: сейчас у национальной сборной восемь золотых, 15 серебряных и 41 бронзовая медаль. За прямой трансляцией Азиады следите здесь.