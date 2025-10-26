Казахстанские волейболистки завоевали "бронзу" юношеской Азиады в Бахрейне

Женская команда Казахстана по пляжному волейболу стала третьей на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн). В матче за третье место Гаяна Галаш и Мерей Кожахмет сыграли против Малайзии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанки одержали победу над соперницами со счетом 2:1 (19:21, 22:20, 15:12).

Отметим, что 26 октября и мужская команда поборется за "золото" ЮАИ.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде. Евгений Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 кг. Кроме того, представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова одержала победу над соперницей из Камбоджи и получила "золото" ЮАИ.

