Кайсар Алпысбай добыл девятое "золото" для Казахстана на Азиатских играх

Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай завоевал награду высшей пробы на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Ему не было равных в весовой категории до 60 килограммов, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК, в поединке за "золото" наш каратист в упорной борьбе одолел двукратного чемпиона Азии Абдуллу Шаабана из Кувейта со счетом 7:5. До финала Кайсар в предварительных боях победил соперников из Гонконга и Малайзии. Затем в полуфинале была встреча с представителем Таиланда Сивакону Муектхонгу, в которой казахстанец одержал верх со счетом 8:0. В поединке за выход в финал наш каратист уверенно одолел индонезийца Ари Сапутру – 12:3.







Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Перед Кайсаром выступила Асель Канай, которая завоевала бронзовую медаль Азиатских игр, одержав победу со счетом 1:0 в поединке против каратистки из Ирана Атауса Гольшаднежад.



Таким образом, сейчас в активе казахстанских атлетов на Азиаде 66 медалей: девять золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая. Казахстанцы поднялись на 11-е место в командном зачете.

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