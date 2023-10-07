Казахстанские гимнастки выиграли "бронзу" и "серебро" на Азиаде

Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране две медали Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Они завоевали "серебро" и "бронзу" в индивидуальном многоборье, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка Эльжана Таниева завершила соревнование на втором месте с общим результатом 130.700 баллов, в то время как Милана Парфилова продемонстрировала третий результат, набрав 130.050 баллов.

Абсолютной победительницей стала Тахмина Икромова из Узбекистана, набравшая 131.300 баллов.



7 октября в Ханчжоу завершился 14–й соревновательный день летних Азиатских игр.

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Главным событием сегодняшнего дня стало выступление каратистки Софьи Берульцевой, которая завоевала награду высшей пробы. Ей не было равных в весовой категории свыше 68 килограммов.

В общем зачете сборная Казахстана занимает 11-е место.