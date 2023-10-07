Казахстанская каратистка завоевала "золото" на Азиаде
Фото: министерство туризма и спорта РК
Каратистка Софья Берульцева принесла Казахстану 10-ю золотую медаль, сообщает Zakon.kz.
В финале Азиатских игра в Ханчжоу в весе свыше 68 кг Берульцева одолела Арику Гурун из Непала.
В копилке сборной Казахстана теперь 73 медали – 10 золотых, 20 серебряных и 44 бронзовых.
Также сегодня, 7 октября, спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев завоевал серебряную медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, а каратист Дидар Амирали завоевал еще одну бронзовую медаль.
Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу в гребном слаломе.
Мариан Урдабаева завоевала "бронзу" по джиу-джитсу.
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