Казахстанская гимнастка завоевала "серебро" на Гран-при в Чехии
Фото: olympic.kz
Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при в Брно (Чехия), сообщает Zakon.kz.
По итогам четырех упражнений представительница национальной команды набрала 116,500 балла и заняла второе место.
Победу одержала украинка Таисия Онофрийчук с результатом 117,900 балла. Третьей стала представительница Польши Лилиана Левинская – 108,250.
Кроме того, Ерекешева квалифицировалась во все четыре финала в отдельных видах программы – в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, Акмарал Ерекешева вошла в состав сборной Казахстана на XX летние Азиатские игры, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в Аичи и Нагое (Япония).
Ранее сообщалось, что "Барыс" впервые проиграл в новом сезоне КХЛ.
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