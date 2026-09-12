Казахстанская гимнастка завоевала "серебро" на Гран-при в Чехии

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при в Брно (Чехия), сообщает Zakon.kz.

По итогам четырех упражнений представительница национальной команды набрала 116,500 балла и заняла второе место.

Победу одержала украинка Таисия Онофрийчук с результатом 117,900 балла. Третьей стала представительница Польши Лилиана Левинская – 108,250.

Кроме того, Ерекешева квалифицировалась во все четыре финала в отдельных видах программы – в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, Акмарал Ерекешева вошла в состав сборной Казахстана на XX летние Азиатские игры, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в Аичи и Нагое (Япония).

Ранее сообщалось, что "Барыс" впервые проиграл в новом сезоне КХЛ.