Казахстан вошел в топ-5 Азиады по количеству медалей

По общему количеству наград Казахстан занял пятую строчку в зачете, сообщает Zakon.kz.

Казахстан опередил Узбекистан — 80 медалей против 71 — и занял пятую строчку в рейтинге:

Китай — 383 медали (201 золотая, 111 серебряных, 71 бронзовая); Южная Корея — 190 медалей (42 золотых, 59 серебряных, 89 бронзовых); Япония — 188 медалей (52 золотых, 67 серебряных, 69 бронзовых); Индия — 107 медалей (28 золотых, 38 серебряных, 41 бронзовая); Казахстан — 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых); Узбекистан — 71 медаль (22 золотых, 18 серебряных, 31 бронзовая); Китайский Тайбэй — 67 медалей (19 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых); Таиланд — 58 медалей (12 золотых, 14 серебряных, 32 бронзовых); Иран — 54 медали (13 золотых, 21 серебряная, 20 бронзовых); Гонконг — 53 медали (8 золотых, 16 серебряных, 29 бронзовых).

Последнюю медаль на Азиаде для Казахстана принесла Молдир Жанбырбай.

