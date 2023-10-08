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Казахстан вошел в топ-5 Азиады по количеству медалей

спортсмены сборной Казахстана Фото: НОК РК
По общему количеству наград Казахстан занял пятую строчку в зачете, сообщает Zakon.kz.

Казахстан опередил Узбекистан — 80 медалей против 71 — и занял пятую строчку в рейтинге:

  1. Китай — 383 медали (201 золотая, 111 серебряных, 71 бронзовая);
  2. Южная Корея — 190 медалей (42 золотых, 59 серебряных, 89 бронзовых);
  3. Япония — 188 медалей (52 золотых, 67 серебряных, 69 бронзовых);
  4. Индия — 107 медалей (28 золотых, 38 серебряных, 41 бронзовая);
  5. Казахстан — 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых);
  6. Узбекистан — 71 медаль (22 золотых, 18 серебряных, 31 бронзовая);
  7. Китайский Тайбэй — 67 медалей (19 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых);
  8. Таиланд — 58 медалей (12 золотых, 14 серебряных, 32 бронзовых);
  9. Иран — 54 медали (13 золотых, 21 серебряная, 20 бронзовых);
  10. Гонконг — 53 медали (8 золотых, 16 серебряных, 29 бронзовых).

Последнюю медаль на Азиаде для Казахстана принесла Молдир Жанбырбай.

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