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Последнюю медаль на Азиаде для Казахстана принесла Молдир Жанбырбай

Молдир Жанбырбай Фото: НОК РК
Каратистка сборной Казахстана Молдир Жанбырбай завоевала бронзовую медаль в последний день Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Жанбырбай в весовой категории 50 кг уступила каратистке из Тайваня Гу Шяу-Шуан.

Это последняя медаль для сборной Казахстана на ⅩⅨ Азиатских играх в Ханчжоу (Китай).

В копилке сборной Казахстана в завершении соревнований насчитывается 80 медалей – из них 10 золотых, 22 серебряная и 48 бронзовых. В общем зачете наша сборная находится на 11 строчке.

От сборной Казахстана боролись 525 атлетов за 305 медалей в 30 видах спорта. Отметим, что сборная Казахстана участвует в Азиаде с 1994 года и восьмой раз.

Летние Азиатские игры прошли с 23 сентября по 8 октября 2023 года. 

Не обошлось и без скандала 3 октября в полуфинале АИ по боксу в противостоянии казахстанца Асланбека Шымбергенова и Сэвона Окадзавы из Японии по решению судей победа была присуждена японскому боксеру. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества и болельщиков, а в Национальном олимпийском комитете высказались о непрофессионализме боксерских судей.

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