Казахстанские гимнастки завоевали "серебро" на Азиатских играх
Фото: НОК
Копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной медалью на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.
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На этот раз отличились казахстанские гимнастки Эльжана Таниева, Эрика Жайлауова и Милана Парфилова, ставшие вторыми в командном многоборье. Они набрали 317,100 балла.
Золотую медаль завоевал Узбекистан, третьим стал Китай.
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана, читайте здесь.
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