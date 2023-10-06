Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские гимнастки завоевали "серебро" на Азиатских играх

Казахстанские гимнастки завоевали серебро на Азиатских играх Фото: НОК
Копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной медалью на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

На этот раз отличились казахстанские гимнастки Эльжана Таниева, Эрика Жайлауова и Милана Парфилова, ставшие вторыми в командном многоборье. Они набрали 317,100 балла.

Золотую медаль завоевал Узбекистан, третьим стал Китай. 

Материал по теме

Что творится в 13-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана, читайте здесь. 

Читайте также

Жамиля Бакбергенова завоевала серебро Азиады
Жамиля Бакбергенова завоевала "серебро" Азиатских игр в женской борьбе
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Каратэ Золото Азиады
Кайсар Алпысбай добыл девятое "золото" для Казахстана на Азиатских играх
Жанель Абдрахманова
Азиада - 2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды
Два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления