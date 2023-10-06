Казахстанские гимнастки завоевали "серебро" на Азиатских играх

Копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной медалью на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



На этот раз отличились казахстанские гимнастки Эльжана Таниева, Эрика Жайлауова и Милана Парфилова, ставшие вторыми в командном многоборье. Они набрали 317,100 балла.

Золотую медаль завоевал Узбекистан, третьим стал Китай.

Материал по теме Что творится в 13-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция

Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана, читайте здесь.