Медалисты и участники Азиатских игр вернулись в Алматы

Сегодня в Международном аэропорту Алматы встретили спортсменов национальной сборной Казахстана, завершивших свое выступление на XX летних Азиатских играх в Японии. Об этом сообщили представители Управления спорта города Алматы.

Вместе с национальной сборной в Алматы вернулись и алматинские призеры Азиатских игр. Так, серебряные медали завоевали: Аянат Жумагали – в тяжелой атлетике в весовой категории до 77 кг, и Кристина Морозова – в полумарафоне по спортивной ходьбе.

В кураше в весовой категории до 81 кг бронзовым призером стал Адилет Ахметгали.

Фото: Управление спорта Алматы

Также в Алматы вернулась алматинская спортсменка Ясмина Токсанбаева, выступавшая за национальную сборную Казахстана в марафоне по спортивной ходьбе.

Фото: Управление спорта Алматы

Вместе с ними прибыли представители национальной сборной Казахстана по легкой атлетике, в том числе серебряные призеры Азиатских игр Кристина Овчинникова и Нора Джеруто Тануи.

Фото: Управление спорта Алматы

В Международном аэропорту Алматы спортсменов встретили в торжественной обстановке. На встречу участников и призеров Азиатских игр собрались руководитель Управления спорта города Алматы, представители спортивной общественности, тренеры, родные и близкие спортсменов, а также многочисленные болельщики.

Фото: Управление спорта Алматы

Собравшиеся тепло встретили атлетов и поздравили медалистов с завоеванными наградами.

Отметим, что XX летние Азиатские игры в Японии продолжаются. Ряд спортсменов сборной Казахстана продолжают свое участие в соревнованиях и в ближайшие дни будут вести борьбу за медали.