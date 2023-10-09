Первый матч "Барыса" с новым тренером и битва неожиданных лидеров Запада

Olimpbet дает расклады на самые интересные игры понедельника, которые пройдут в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

"Барыс" (Астана) – "Трактор" (Челябинск). 9 октября, 19:30 (время Астаны)

Пять поражений в "регулярке" кряду, из-за которых "Барыс" опустился на самое дно турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, стоили работы теперь уже бывшему главному тренера столичного клуба Андрею Скабелке.

На его место оперативно был назначен Галым Мамбеталиев – наставник национальной сборной Казахстана, по иронии судьбы сменивший на этом посту того же Скабелку. Произошло это минувшей весной, перед самым стартом чемпионата мира.

Нашей национальной команде такая рокировка пошла на пользу, поможет ли приход Мамбеталиева главному хоккейному клубу страны? Ситуация у "Барыса" крайне тяжелая, и выправлять ее необходимо незамедлительно, иначе поезд из восьми команд, несущийся в плей-офф, можно будет уже не догнать.

У ближайшего соперника столичной команды, "Трактора", турнирное положение куда более перспективное. Уральцы, выиграв три из четырех последних матчей, уверенно идут в зоне плей-офф. Кстати, челябинцев, тоже неудачно начавших сезон-2023/24, здорово встряхнула смена рулевого, случившаяся в первых числах октября.

Что касается взаимоотношений с "Барысом", то "Трактор" для астанчан можно считать довольно удобным соперником: казахстанцы выиграли у челябинцев все четыре последние официальные встречи.

Но в предстоящем матче эксперты Olimpbet не считают команду из Астаны фаворитом, несмотря на статус хозяина: П1 – 2.9, Х – 3.85, П2 – 2.3.

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Фото: Olimpbet

"Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород). 9 октября, 22:00

Спустя месяц с лишним после начала "регулярки", когда команды провели уже по 15 и более матчей, турнирная таблица Западной конференции Континентальной хоккейной лиги выглядит совсем непривычно. Фавориты – ЦСКА и СКА – балансируют на грани попадания в плей-офф, а лидируют, набрав одинаковое количество очков, два волжских клуба – "Локомотив" и "Торпедо".

Но по итогам их очной встречи в Ярославле на самом верху таблицы останется только одна из этих команд. Осталось только выяснить, какая именно?

У кого больше шансов на победу? В последнее время соперникам понравилось демонстрировать друг другу чудеса гостеприимства. То "автозаводцы" на своем льду позволят "железнодорожникам" забросить четыре безответные шайбы, то "Локо" уступит в родных стенах 2:5, как это произошло на старте уже этого сезона.

Правда, на этот раз аналитики Olimpbet отдают существенное предпочтение хозяевам: П1 – 2.21, Х – 3.91, П2 – 3.15. И даже кэф на победу "Локомотива" с форой (-1.5) ниже, чем просто на выигрыш "Торпедо" – 2.94.

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