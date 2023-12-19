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Реваншу быть? "Барыс" едет в Уфу с новым тренером

ставки на спорт Фото: Olimpbet
Возобновились игры Континентальной хоккейной лиги. Расклады на самые интересные матчи вторника дает Olimpbet.

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Барыс" (Астана). 19 декабря, 20:00 (время Астаны)

После почти двухнедельного перерыва, связанного с проведением Кубка Первого канала, возобновляется регулярное первенство Континентальной хоккейной лиги.

Правда, у большинства игроков "Барыса" никакой паузы не было, так как клуб из Астаны почти в полном составе представлял на турнире в Москве сборную Казахстана, занявшую там третье место.

С одной стороны, у хоккеистов столичного коллектива не было возможности отдохнуть, с другой – они не выпадали из соревновательного тонуса. Ко всему прочему, за время паузы в чемпионате у "Барыса" уже во второй раз с начала сезона сменился главный тренер: Галым Мамбеталиев отправлен в отставку, Олег Болякин принял пост.

В общем, в каком физическом и эмоциональном состоянии казахстанская команда подойдет к встрече с "Салаватом Юлаевым", остается только гадать. В текущей "регулярке" эти соперники уже встречались друг с другом, было это в первый игровой день сезона, 2-го сентября, и тогда "Барыс" на родном льду, еще при Андрее Скабелке, уступил 2:3.

Есть ли у "барсов" шанс на реванш в Уфе? Эксперты Olimpbet в этом сильно сомневаются. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.29, "Барыс" – 3.59. А вероятность овертайма в этой встрече букмекером № 1 в Казахстане оценивается кэфом 4.87.

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Фото: Olimpbet

"Авангард" (Омск) – "Ак Барс" (Казань). 19 декабря, 19:30

Встреча в Омске, вне всяких мнений, главное событие вторника в КХЛ. "Авангард" – лидер не только Восточной конференции, но и всей лиги. Правда, пока только потенциальный, по потерянным очкам. Однако если "ястребы" выиграют первый после возобновления "регулярки" матч, то возглавят сводную таблицу чемпионата уже без всяких условностей.

Сибиряки одержали четыре победы подряд, тогда как "Ак Барс" в двух предыдущих матчах не набрал ни одного очка, вылетев из четверки сеяных клубов Востока. Отставание казанцев от омичей составляет семь очков, и это притом, что они провели на две игры больше.

По всем раскладам "Авангард" – безоговорочный фаворит предстоящего противостояния. Однако есть нюанс: "Ак Барс" был сильнее в обеих очных дуэлях текущего сезона. Да и вообще, из десяти последних личных встреч "ястребы" брали верх над "барсами" всего однажды, а на своем льду сибиряки уступили клубу из столицы Татарстана четырежды подряд.

Впрочем, аналитики Olimpbet полагают, что у омичей есть неплохие шансы улучшить статистику взаимоотношений с казанцами. Победитель матча: "Авангард" – 1.7, "Ак Барс" – 2.15. А вероятность дополнительного времени самым популярным букмекером страны оценивается достаточно высоко, кэфом 3.93.

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