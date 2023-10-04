Новая битва "быков" с "горожанами" и первая за 20 лет встреча "шмелей" с "дьяволами"

В аналитике Olimpbet – самые яркие матчи Лиги чемпионов, которые пройдут в Лейпциге и Дортмунде.

"РБ Лейпциг" (Лейпциг, Германия) – "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия). 5 октября, 01:00 (время Астаны)

Это будет уже пятая встреча "быков" и "горожан" в Лиге чемпионов, причем четыре предыдущие уместились в двухлетний временной промежуток. Последнюю очную дуэль футболисты "Лейпцига" вряд ли захотят вспоминать – она завершилась разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 7:0.

Впрочем, британцам не стоит заранее думать, что соперник их боится, – на своем поле "быки" очень даже достойно смотрятся в противостоянии с командой Пепа Гвардиолы – победа 2:1 и ничья 1:1.

Да и настроение у игроков "Лейпцига" сейчас, думается, получше, чем у их ближайших соперников. На минувших выходных "быки" отобрали очки у самой "Баварии" (2:2), тогда как манкунианцы потерпели первое поражение в сезоне, уступив 1:2 "Вулверхэмптону".

Победитель сражения на "Ред Булл Арене" единолично возглавит квартет G, так как в стартовом туре "Лейпциг" и "Манчестер Сити" добились синхронных побед со счетом 3:1 – над "Янг Бойз" и "Црвеной Звездой", соответственно.

Эксперты Olimpbet полагают, что у гостей предстоящего матча шансов на победу намного больше, нежели у хозяев: П1 – 4.48, Х – 4.08, П2 – 1.76. Практически такое же весомое преимущество британцев ожидается и по угловым: П1 – 3.5, Х – 9.25, П2 – 1.47.

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Фото: Olimpbet

Группа F. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Милан" (Милан, Италия). 5 октября, 01:00

Вице-чемпион Германии неудачно стартовал в розыгрыше ЛЧ-2023/24, безвольно уступив в Париже ПСЖ – 0:2. Да и "Милан" в первом туре тоже сыграл ниже собственных ожиданий, в родных стенах не сумев сломить сопротивление "Ньюкасла" – ничья 0:0.

Второе поражение кряду заметно осложнит дальнейшие перспективы "шмелей" по выходу из группы, но ведь и "россонери" нельзя снова терять очки – в случае проигрыша в Дортмунде "дьяволы" могут оказаться на самом дне турнирной таблицы квартета F.

В последний раз на официальном уровне "Боруссия" и "Милан" соперничали более 20-ти лет назад, в марте 2003-го года. Тогда их пути пересеклись на второй групповой стадии Лиги чемпионов – была и такая. Противники обменялись гостевыми победами со счетом 1:0.

Сейчас же аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в дортмундско-миланской паре, отдавая совсем незначительное предпочтение хозяевам: П1 – 2.41, Х – 3.58, П2 – 2.93. Примерное равенство ожидается и по угловым: П1 – 1.92, Х – 8.5, П2 – 2.3.

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