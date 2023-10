Месси может арендовать клуб из Саудовской Аравии

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации Sport.es саудовцы могут арендовать Месси до февраля 2024 года, когда начнется новый сезон МЛС.

"Один из клубов лиги рассматривает возможность аренды Месси после завершения регулярного чемпионата MLS в октябре", – написал журналист Руди Галетти в Твиттер (X).

🚨💥 EXCL | #SAFF and the PIF are exploring the opportunity to bring #Messi in 🇸🇦 - on loan - between the end of #MLS 2023 and the start of next season (winter period).



📌 Internal evaluations still ongoing: developments are expected soon. 🐓⚽️ #Transfers #InterMiami pic.twitter.com/IK9nF0nPi0