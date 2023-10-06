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Месси стал претендентом на приз самому ценному футболисту МЛС

Месси номинировали на приз самому ценному игроку МЛС Фото: Instagram/leomessi
Звездного аргентинского футболиста, капитана клуба "Интер Майами" Лионеля Месси номинировали на приз лучшему игроку нынешнего сезона МЛС (Североамериканской лиги футбола), сообщает Zakon.kz.

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Лига MLS объявила имена 30 игроков, которые претендуют на премию самому ценному футболисту нынешнего чемпионата. В этом списке есть и лидер "Майами" – Лионель Месси. По регламенту каждая команда может определить игроков, которых номинирует на приз (не более двух человек из одного клуба).

Футбол Приз лучшего игрока

Фото: Instagram/intermiamicf

Имя победителя назовут по итогам голосования футболистов МЛС, тренеров, директоров и генеральных менеджеров клубов, а также американских журналистов. Голосование будет проходить с 10 по 23 октября.

Кроме Месси, "Интер" делегировал еще двух кандидатов в разных номинациях: Серхио Бускетса (MVP сезона) и защитника Жорди Альбу на приз лучшему игроку защиты. Все трое – Месси, Бускетс и Альба – ранее выступали за испанскую "Барселону" и перешли в "Интер Майами" летом 2023 года.

Ранее из-за отсутствия Месси на поле "Интер Майами" потерпел крупное поражение

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