Месси стал претендентом на приз самому ценному футболисту МЛС

Звездного аргентинского футболиста, капитана клуба "Интер Майами" Лионеля Месси номинировали на приз лучшему игроку нынешнего сезона МЛС (Североамериканской лиги футбола), сообщает Zakon.kz.

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Лига MLS объявила имена 30 игроков, которые претендуют на премию самому ценному футболисту нынешнего чемпионата. В этом списке есть и лидер "Майами" – Лионель Месси. По регламенту каждая команда может определить игроков, которых номинирует на приз (не более двух человек из одного клуба).





Фото: Instagram/intermiamicf

Имя победителя назовут по итогам голосования футболистов МЛС, тренеров, директоров и генеральных менеджеров клубов, а также американских журналистов. Голосование будет проходить с 10 по 23 октября.



Кроме Месси, "Интер" делегировал еще двух кандидатов в разных номинациях: Серхио Бускетса (MVP сезона) и защитника Жорди Альбу на приз лучшему игроку защиты. Все трое – Месси, Бускетс и Альба – ранее выступали за испанскую "Барселону" и перешли в "Интер Майами" летом 2023 года.

Ранее из-за отсутствия Месси на поле "Интер Майами" потерпел крупное поражение.