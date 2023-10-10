Овечкин начинает новую погоню за историческим рекордом великого Гретцки

В ночь с 10 на 11 октября стартует новый розыгрыш Национальной хоккейной лиги (NHL). Капитан и лидер клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин будет одним из главных лиц нынешнего сезона, так как планирует покорить рекорд легендарного Уэйна Гретцки, сообщает Zakon.kz.

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Весь мир хоккея уже давно ждет ответа на вопрос, когда россиянин превзойдет рекорд именитого канадца Гретцки (894 гола) в регулярном чемпионате. Отставание Овечкина от легендарного форварда составляет 72 шайбы. По мнению специалистов, скорее всего лидер "Вашингтона" за этот год не отыграет весь гандикап, но серьезно приблизится к установленной отметке. По всей вероятности, сезон 2024/25 будет точкой данной вершины для Александра.

Фото: Instagram/capitals

Нынешний сезон для Овечкина станет 19-м в карьере за океаном, и он может установить новый рекорд лиги по числу сезонов с 30 и более голами, а также с 50 и более шайбами.

Плюс к этому Александр близок к повторению и установлению новых лучших результатов НХЛ: по матчам с двумя и более шайбами, голам в пустые ворота и победным шайбам. Помимо этого, лидер "Кэпиталз" станет 16-м игроком в истории НХЛ, кто сумеет преодолеть отметку в 1500 очков в чемпионатах лиги. В данную минуту в его активе 1485 баллов.

Фото: Instagram/capitals

Тем временем, новый сезон NHL откроется тремя встречами: "Тампа-Бэй Лайтнинг" примет "Нэшвилл Предаторз", "Питтсбург Пингвинз" сыграет с "Чикаго Блэкхокс", а действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" начнет защиту чемпионского титула в игре с "Сиэтл Кракен".

А команда Александра Овечкина начнет чемпионат 14 октября противостоянием против своего извечного соперника по Восточной конференции – титулованного "Питтсбург Пингвинз" с ее лидерами Евгением Малкиным и Сидни Кросби.