Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Он забил гол на 57-й минуте в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй Лайтнинг". Перед игрой с "Тампой" на счету Овечкина было 883 шайбы. Ему оставалось 11 голов до повторения рекорда канадца и 12, чтобы установить новое достижение.

Alex Ovechkin’s NHL-leading 155th career goal in the month of March puts him ELEVEN away from breaking Wayne Gretzky’s NHL record for career goals. #Gr8Chase



Gretzky: 894

Ovechkin: 884#NHLStats: https://t.co/lnK8AfrPdh pic.twitter.com/igee8KaveC