Андрей Зейц стал лучшим на "Туре Кюсю" в Японии

Гонщик Astana Qazaqstan Team Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки "Тур Кюсю", которая завершилась в японском городе Хита. На второй строчке расположился еще один член казахстанской команды, итальянец Антонио Нибали, сообщает Zakon.kz.

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Команда Astana Qazaqstan Team сделала все необходимое для того, чтобы защитить лидерство Андрея Зейца, которое он добыл по итогам королевского этапа, передает пресс-служба казахстанской велокоманды.



"После активного старта вместе с Антонио Нибали мы оказались в отрыве из примерно 20 гонщиков, среди которых были все претенденты на победу в общем зачете. Хорошего сотрудничества в группе не получилось, поэтому нам оказалось сложно держать ситуацию под контролем. В итоге трем гонщикам удалось уехать в новый отрыв, а мы решили подождать пелотон". Андрей Зейц

Спустя некоторое время гонщики "Астаны" вместе с другими командами начали активно преследовать отрыв и практически настигли его. Однако "беглецам" удалось удержаться впереди, разыграв победу на этапе.





Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Тем не менее пелотон финишировал спустя всего восемь секунд, а Андрей Зейц без проблем защитил свой статус лидера. Антонио Нибали сохранил за собой второе место в общем зачете.



"Андрей выиграл дебютную многодневку "Тур Кюсю", и несмотря на конец сезона и отдаленность места проведения, конкуренция на этой гонке была очень высокой, как это очень часто бывает на многих азиатских гонках. Рад выступлению нашей команды и успеху Андрея Зейца. На очень хорошей ноте он завершает этот сезон, принеся команде и Казахстану важные очки, которые пойдут в олимпийский рейтинг. Подведение итогов рейтинга пройдет через десять дней, и эти очки важны для того, чтобы завоевать олимпийские лицензии для участия на Играх-2024 в Париже", – отметил Александр Винокуров, генеральный менеджер клуба "Астана".

Между тем с очень солидным составом выступает команда "Астана" на "Туре Турции" во главе с Марком Кавендишем и Алексеем Луценко.

По итогам предварительных этапов наши гонщики получили два призовых места. На первом этапе протяженностью в 175 км финишную черту вторым пересек российский представитель казахстанской команды Глеб Сырица.

Затем, на втором этапе, реальный шанс на победу имел голландец "Астаны" Киис Болл. Однако он проиграл конкуренцию бельгийцу Ясперу Филипсену и завершил гонку вторым.

10 октября на "Туре Турции" пройдет первый горный этап с финишем на вершину высшей категории. Завершатся турецкие состязания 15 октября.

Ранее велогонщик Алексей Луценко принес Казахстану золото Азиады.