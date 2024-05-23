Винокуров стал первым на пятом этапе "Тура Японии"

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Николя Винокуров стал победителем пятого этапа Тура Японии. Давиде Тонеатти занял второе место, сообщает Zakon.kz.

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На сайте Astana Qazaqstan Team отмечено, что пятый этап "Тура Японии" с дистанцией в 120 километров проходил по кругам в городе Иида.

Также сказано, что многодневная гонка успешно началась для команды с победы на прологе и лидерстве в общем зачете. После нескольких этапов с попаданием в топ-10 сегодня команде удалось добиться успеха, заняв первые два места.

Сам Николя Винокуров подчеркивает, что был тяжелый этап, сначала я уехал в отрыв, куда позже переложился и Макс (Уолкер), нас было 15 человек, и мы ехали все круги в отрыве.

"Когда оставалось 50 километров, мы решили, что группа слишком большая и надо пробовать разорвать ее. Мы вдвоем начали атаковать и после каждого круга в пачке оставалось все меньше и меньше гонщиков, так к финальному кругу нас было уже четверо. Основная группа добрала нас на финальном круге и на последнем километре я уже думал, что гонка для меня завершена, но увидев, что группа немного сбавила темп, решил пробовать отъехать. Последние 300 метров в подъем я выложился на максимум, выдал все, что просто мог, и я очень рад, что мне удалось победить". Николя Винокуров

"Для команды сегодня просто отличный день", – подытожил сын казахстанского олимпийского чемпиона по велоспорту Александра Винокурова.

В конце 2023 года стало известно, что Николя Винокуров подписал контракт с Astana Qazaqstan Team.