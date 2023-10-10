Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 по футболу

Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2034 по футболу Фото: saff.com.sa
Футбольные функционеры Саудовской Аравии подали официальную заявку в FIFA на организацию и проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

По информации пресс-службы Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF), организация направила в FIFA письмо о желании провести мундиаль 2034 года.

"Чемпионат мира по футболу-2034 – наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с культурой страны и стать частью ее истории. Готовы представить максимально конкурентоспособную заявку, которая объединит мир через футбол. Мы недавно объявили о наших амбициях провести мундиаль в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность", – говорится в заявлении председателя SAFF Ясира аль-Мисехаля.

Уже после предварительного послания саудитов о намерении подать заявку на проведение Чемпионате мира по футболу более 70 стран-членов FIFA со всех континентов заявили о поддержке королевства в этом начинании. В последние годы Саудовская Аравия уже становилась местом проведения крупнейших мировых состязаний по футболу, автоспорту, теннису, конному спорту, киберспорту, гольфу и некоторым другим популярным видам спорта.

Футбол Заявка ЧМ-2034

Фото: Instagram/cristiano

Поможет в продвижении саудовского футбола на мировой арене и португальская звезда Криштиану Роналду, который ныне выступает за местный клуб "Аль-Наср". 38-летний форвард показывает шикарные результаты в чемпионате Саудовской Аравии и других турнирах. Футболист сейчас лидирует в снайперской гонке саудовской Суперлиги, имея в активе 10 голов. Его коллектив располагается на третьей позиции турнирной таблицы местного чемпионата.

Мундиаль 2026 года примут три страны: Мексика, Канада и США. ЧМ-2030 пройдет на территории шести государств: в Уругвае, Парагвае, Аргентине, Испании, Португалии и Марокко.

Читайте также

Месси может арендовать клуб из Саудовской Аравии
Месси может арендовать клуб из Саудовской Аравии
Роналду рассказал, когда хочет уйти из футбола
Роналду рассказал, когда хочет уйти из футбола
"Барыс" одержал первую победу после пяти поражений в КХЛ
"Барыс" одержал первую победу после пяти поражений в КХЛ
Куандык Шынасилов
FIFA Роналду Криштиану Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления