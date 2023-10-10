Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 по футболу

Футбольные функционеры Саудовской Аравии подали официальную заявку в FIFA на организацию и проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF), организация направила в FIFA письмо о желании провести мундиаль 2034 года.



"Чемпионат мира по футболу-2034 – наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с культурой страны и стать частью ее истории. Готовы представить максимально конкурентоспособную заявку, которая объединит мир через футбол. Мы недавно объявили о наших амбициях провести мундиаль в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность", – говорится в заявлении председателя SAFF Ясира аль-Мисехаля.

Уже после предварительного послания саудитов о намерении подать заявку на проведение Чемпионате мира по футболу более 70 стран-членов FIFA со всех континентов заявили о поддержке королевства в этом начинании. В последние годы Саудовская Аравия уже становилась местом проведения крупнейших мировых состязаний по футболу, автоспорту, теннису, конному спорту, киберспорту, гольфу и некоторым другим популярным видам спорта.







Фото: Instagram/cristiano

Поможет в продвижении саудовского футбола на мировой арене и португальская звезда Криштиану Роналду, который ныне выступает за местный клуб "Аль-Наср". 38-летний форвард показывает шикарные результаты в чемпионате Саудовской Аравии и других турнирах. Футболист сейчас лидирует в снайперской гонке саудовской Суперлиги, имея в активе 10 голов. Его коллектив располагается на третьей позиции турнирной таблицы местного чемпионата.

Мундиаль 2026 года примут три страны: Мексика, Канада и США. ЧМ-2030 пройдет на территории шести государств: в Уругвае, Парагвае, Аргентине, Испании, Португалии и Марокко.